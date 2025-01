TENNIS Australian Open: Ruud fuori subito. Bene Djokovic, Alcaraz e Sabalenka Il norvegese cade nel secondo turno, eliminata anche la cinese Zheng. In doppio, nessun problema per Bolelli-Vavassori

Prime sorprese all'Australian Open, dove, al secondo turno, cadono la testa di serie maschile numero 6 e la testa di serie femminile numero 5, Casper Ruud e Zheng Qinwei. Il norvegese è stato battuto 3-1 dal ceco Jakub Mensik, 19enne numero 48 al mondo, la cinese ha perso in due set contro la tedesca Laura Siegemund, numero 97 al mondo. Avanza al terzo turno Novak Djokovic, che s'impone per 3-1 sul qualificato portoghese Jaime Faria e diventa il giocatore con più incontri disputati in singolare negli slam nell'era Open, davanti a Roger Federer (429) e Serena Williams (423). Bene anche Carlos Alcaraz (3-0, in soli 81 minuti, su Yoshihito Nishioka), Thomas Paul (3-1 su Kei Nishikori), Alexander Zverev (3-0 sullo spagnolo Pedro Martinez). Fuori Francesco Passaro, unico italiano in campo oggi nel singolare, battuto dal francese Benjamin Bonzi.

Tra le donne, vincenti per 2-0 la testa di serie numero 1 Aryna Sabalenka, sulla spagnola Jessica Bouzas Maneiro, la numero 3 Coco Gauff, sulla britannica Jodie Burrage, e la numero 6 Jessica Pegula, che elimina la belga Elise Mertens. Protagoniste anche due atlete in cerca di rilancio: la svizzera ex numero 4 al mondo Belinda Bencic, oggi al 297° del ranking dopo un anno di stop per gravidanza, che batte 2-0 l'olandese Suzanne Lamens, e la giapponese Naomi Osaka, vincente per 2-1 in rimonta contro Karolina Muchova.

In doppio avanzano al secondo turno Bolelli e Vavassori, testa di serie numero 3, che battono 2-0 (6-3, 6-4) il duo tedesco Frantzen-Jebens. Nel prossimo incontro sfideranno il connazionale Darderi, che, insieme all'ecuadoregno Hidalgo, ha eliminato l'altra coppia tutta italiana, Bortolotti-Cobolli.

