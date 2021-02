A distanza di cinque anni dall’Open degli Stati Uniti, Sara Errani è tornata a qualificarsi per il terzo turno di uno torneo dello Slam battendo per 6-1 6-0 una malconcia Venus Williams. Al secondo turno dell’Australian Open la Williams sotto 5-1 nel primo set si infortuna a una caviglia, l'americana torna in campo, ma non basta per poter rientrare in partita, vince l'azzurra.