Australian Open: Sinner guida una pattuglia di 12 azzurri.

Domenica scatta l'Australian Open, il primo torneo dello slam del 2025. Tutti i favoriti sono già a Melbourne per allenarsi e provare i campi, alcuni dei quali rinnovati, del grande complesso del Melbourne Park. Testa di serie numero 1, il numero 1 del mondo e campione in carica del torneo Jannik Sinner che guida una pattuglia di ben 12 azzurri. Nove iscritti nel tabellone maschile ai cui potrebbero aggiungersi Passaro e Gigante impegnati nell'ultimo turno delle qualificazioni, e 3 in quello femminile. Giovedì il sorteggio.

