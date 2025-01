Una sorta di allenamento alla Rod Lavr arena per Jannik Sinner, che nel quarto di finale degli Australian Open ha sconfitto l'australiano Alex De Minaur in poco meno di 2 ore con il punteggio di 6-3; 6-2; 6-1. Ora il numero uno nonchè campione in carica, in semifinale incontrerà l'americano Ben Shelton che ha sconfitto l'italiano Sonego, in una partita molto combattuta. L'altra semifinale vedrà lo scontro tra Zverev e Djokovic.