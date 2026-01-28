TENNIS
Australian Open: Sinner in semifinale, Musetti si ritira
Jannik Sinner torna in semifinale agli Australian Open grazie alla vittoria in tre set sullo statunitense Ben Shelton: 6-3 6-4 6-4 in favore dell'azzurro, bravo nella gestione del match. E' la nona semifinale Slam in carriera per Sinner che venerdì affronterà per un posto in finale Novak Djokovic, con il serbo che ha approfittato del ritiro di Lorenzo Musetti. Sfortunato l'altro tennista italiano, costretto a dare forfait quando si trovava avanti due set a zero.
