Australian Open, Sinner supera Darderi e vola ai quarti

Prosegue senza ostacoli il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open. Il campione altoatesino ha battuto in tre set Luciano Darderi con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6, chiudendo la partita in 2 ore e 9 minuti. Dopo due parziali dominati, Sinner ha controllato il tentativo di rimonta dell’avversario nel terzo set, confermando il suo ottimo stato di forma.

Per il quinto Slam consecutivo l’Italia porta due giocatori ai quarti di finale: oltre a Sinner, avanti anche Lorenzo Musetti, che affronterà Novak Djokovic. Nei quarti Sinner sfiderà il vincente del match tra Ben Shelton e Casper Ruud.







