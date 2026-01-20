Australian Open: Sinner vola al 2° turno

Dura poco più di un'ora l'esordio di Jannik Sinner agli Australian Open. L'altoatesino, campione in carica, si impone contro il francese Hugo Gaston, costretto al ritiro al termine del secondo set per un problema fisico. Tutto facile per Sinner, che nei primi due aveva chiuso con un comodo 6-2 6-1.
Nella notte bene anche gli altri tennisti azzurri. Volano al 2° turno Luciano Darderi (3-0 contro Garin), Lorenzo Sonego (3-0 contro Taberner) e Lorenzo Musetti (2-1 – poi ritiro – contro Collignon). Out invece Luca Nardi, sconfitto dal cinese Wu.