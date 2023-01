Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open e da domani torna ad essere il numero 1 della classifica mondiale. In finale il fuoriclasse serbo ha battuto in tre set, 6-3, 7-6, 7-6, il greco Stefanos Tsitsipas. Per Djokovic si tratta del 22esimo Slam in carriera, gli stessi di Rafa Nadal.