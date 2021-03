CIO Bach confermato Presidente del CIO

Bach confermato Presidente del CIO.

Thomas Bach è stato confermato per altri quattro anni alla guida del Comitato Olimpico Internazionale. L'elezione si è svolta in videoconferenza. Bach, 67 anni, ha ottenuto 93 voti a favore e uno contrario. Nelle prime parole dopo la rielezione, ha nuovamente garantito che le Olimpiadi di Tokyo avranno luogo, nonostante la pandemia, ma non si è espresso sulla presenza del pubblico. Bach, tedesco, 67 anni è in carica dal settembre 2013 quando è stato eletto in successione del belga Jacques Rogge.

