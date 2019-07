Baku 2019, Santi e Rebosio in gara nei 400 stile e 200 farfalla

A Baku per il Festival Olimpico della Gioventù Europea. Oggi ha gareggiato la sammarinese Beatrice Santi, che nei 400 stile ha chiuso in 4' 35" 06, tempo che non le ha permesso di superare le batterie. Stessa sorte anche per Alessandro Rebosio nei 200 farfalla, col biancazzurro che però firma il suo secondo miglior tempo in 2' 14" 42.