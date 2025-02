BASEBALL Baseball, Alex Liddi annuncia il ritiro È stato il primo italiano a giocare in Major League nel 2011 con i Seattle Mariners.

Dopo una grandissima carriera Alex Liddi ha annunciato l'addio al baseball. Le partite giocate a Dubai in occasione della UAE Series hanno rappresentato le ultime partite della carriera. Il giocatore classe 1988, è stato il primo italiano a giocare in Major League nel 2011 con i Seattle Mariners e a vincere la Serie del Caribe nel 2016 con i Venados de Mazatlán. Liddi ha indossato la divisa dell’Italia in 62 occasioni, risultando sempre tra i protagonisti nei tre World Baseball Classic disputati nel 2009, 2013 e 2017. In particolare, nel 2013 è stato uno dei volti della storica qualificazione alla seconda fase della manifestazione, grazie alle vittorie contro Messico e Canada.

