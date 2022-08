L’UnipolSai Bologna sfrutta il fattore campo in gara6 di semifinale per pareggiare i conti nella serie contro il Parmaclima. La Fortitudo s'impone 1-0, rimandando a gara7 la decisione della squadra che sfiderà San Marino per lo scudetto 2022. Bologna punta a partecipare alla quinta Italian Baseball Series di fila, la settima negli ultimi otto anni. A decidere gara6 il punto conquistato al primo inning.