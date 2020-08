Baseball, Bologna vince ancora con Godo e allunga su San Marino Parma cade a sorpresa con Collecchio.

Baseball, Bologna vince ancora con Godo e allunga su San Marino.

Con la serie tra San Marino e Macerata rinviata per un caso di coronavirus nelle fila marchigiane, Bologna allunga in vetta alla Serie A1: la Fortitudo batte 14-3 Godo anche in Gara2 e si porta a +2 dai Titani. Cade a sorpresa Parma, sconfitta 3-2 da Collecchio. Stasera alle 20:30 si giocano le Gara3.

