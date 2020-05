Baseball, il campionato italiano slitta di un mese: via il 10-12 luglio Lo ha deciso il Consiglio Federale, il weekend inizialmente prescelto era quello del 13-14 giugno. La finestra per i trasferimenti è stata prorogata fino al 24 agosto.

Slitta di quasi un mese il ritorno del baseball italiano. Il Consiglio Federale ha posticipato al weekend del 10-12 luglio l'avvio dei campionati 2020, teoricamente in programma il 13-14 giugno. Discorso diverso per quelli giovanili, per i quali il CF lascerà che a decidere siano i presidenti dei Comitati Regionali. A cascata, è stato deciso di allungare i termini per tesseramenti, trasferimenti e prestiti al 24 agosto, prevedendo lo slittamento della "finestra di mercato" nell'intervallo dal 1 luglio al 24 agosto.



