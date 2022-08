Baseball: la finale scudetto è tra San Marino e Parma

È una vittoria storica quella firmata dal Parma, in gara 7 della semifinale scudetto contro il Bologna. In un Gianni Falchi gremito per l’ultimo atto di un derby mai cosi equilibrato, sono gli uomini di Gianguido Poma ad accedere alle Italian Baseball Series contro i Campioni in carica del San Marino. Una vittoria sofferta, come era logico aspettarsi ma che mette il punto esclamativo su una stagione fantastica, con la conquista della Coppa dei Campioni ed ora la possibilità dopo tre stagioni, di andare a caccia del tricolore numero 11. Un derby bello, appassionate e deciso alla quinta ripresa. Gonzalez concede la base ball ha Rodriguez che viene spinto in seconda dal bunt di sacrificio di Talevi. Flisi viene colpito e con due uomini in base, Koutsoyanopulos batte la valida che fa entrare il primo punto della partita. Il successivo bunt valido di Desimoni fa allungare la squadra di Poma sul punteggio di 2 a 0.

La reazione della Fortitudo UnipolSai non si fa attendere. Dobboletta esordisce con un singolo e l’errore difensivo di Rodriguez sulla battuta in diamante dell’ex Paolini, apre la strada al capitano biancoblu, che segna il punto per Bologna. Nell'ultima ripresa, i padroni di casa mettono due uomini in base ma sulla battuta profonda di Paolini, arriva la presa al volo di Gonzalez che regala al Parma, il successo che vale la finale scudetto. I campioni d'Europa sfideranno i Campioni d'Italia. Si comincia giovedì sera, sul diamante di Serravalle, con gara 1 delle Italian Baseball Series.