BASEBALL Baseball: la sintesi della finale scudetto alle 20.40 su San Marino RTV

Appuntamento da non perdere questa sera su San Marino RTV. Alle 20.40 andrà in onda la sintesi della finale scudetto delle Italian Baseball Series che per il secondo anno consecutivo, ha laureato il San Marino Campione d'Italia.

