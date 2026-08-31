BASEBALL Baseball: Rimini 86 promosso in Serie A Silver Battuto il Longbridge in gara 5, dopo essere stati sotto 0-2 nella serie

Il Rimini 86 vince la finale playoff e viene promosso in Serie A Silver. Una serie, quella giocata contro il Longbridge, vinta per 3-2 dopo aver perso le prime due partite.

Dopo due sconfitte pesanti in trasferta, Rimini si è trovata sotto anche per 6-1 in gara 3, arrivando a un passo dall'eliminazione. Sul campo di casa è però arrivata la reazione con un big inning da 7 punti nella settima ripresa. Gara 3 è stata vinta per 8-6, gara 4 per 12-4 grazie a una gran prova sul monte di lancio per Tognacci, autore di un complete game da 146 lanci. Nella decisiva gara 5, Rimini sembrava aver preso il largo fin dall'inizio con 5 punti nel primo inning, ma il Longbridge ha messo a sua volta a segno 5 punti nella quinta ripresa, portandosi in vantaggio. Prima dell'ultimo attacco, la squadra bolognese era ancora avanti per 10-9, ma la valida di Pini porta Lonzi a segnare il punto del pareggio, poi Paolucci spedisce la palla dietro l'esterno sinistro portando lo stesso Pini a casa base per regalare a Rimini la promozione in Serie A.

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