Baseball, San Marino fa sua Gara 1

Buona la prima per San Marino, che in trasferta allo Steno Borghese batte Nettuno in Gara 1 9-7. Gli uomini di Doriano Bindi partono subito forte e segnano 7 punti al primo inning. Poi si fa vedere anche Nettuno che dimezza lo svantaggio. San Marino comunque non molla e continua a segnare altri due punti, che saranno quelli decisivi. Nettuno prova l'aggancio con il fuoricampo di Latimore al 7°, ma i Titani non demordono e portano a casa un successo molto importante. Questa sera alle 20.30 in programma Gara 2.