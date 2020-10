FINAL FOUR Baseball: San Marino ospita la finale scudetto under 18

Giornata dedicata alla fase finali del campionato under 18 di baseball, con il diamante di Serravalle che ospita una delle due semifinali e la finale per lo scudetto. Alla final four partecipano i New Black Panthers di Ronchi dei Legionari, l'Ares Spartans di Milano, il Torre Pedrera Falcons e il Grosseto. A Serravalle si sono sfidati i Black Panther e l'Ares Spartans. La squadra vincitrice incontrerà sul diamante di Serravalle alle 17:30 la vincente di Falcons e Grosseto per il titolo italiano under 18.



