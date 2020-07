BASEBALL Baseball: San Marino supera anche Parma La squadra di Chiaraini inizia con una vittoria la seconda giornata di campionato.

Test importante per San Marino, che dopo l'ottimo esordio contro Macerata era chiamato a confermare il trend anche con Parma, in una di quelle sfide utili per capire a che punto della preparazione è arrivata la squadra di Chiarini. I Titani giocano un'ottima partita e vincono gara1 della seconda giornata di campionato con un 3-0 finale che permette ai biancoazzurri di fare 4 vittorie su 4. Bene sul monte con San Marino che concede una sola valida contro le otto dei Titani. Inizio equilibrato, con due inning a tabellone ancora sullo 0-0. Sul monte Maestri prosegue bene anche nella terza ripresa. Poi inizia a girare l'attacco sammarinese che parte bene con Di Fabio che apre con un doppio a sinistra. Parma non ci sta, Di Raffaele è eliminato, Pulzetti è salvo in prima. Monello è il secondo out. Federico Celli gira una valida a sinistra che fa entrare il vantaggio San Marino. Il 2-0 lo serve Mattia Reginato con un singolo sempre a sinistra. San Marino avrebbe l'opportunità di incrementare il punteggio dopo la valida di Garbella che riempe le basi. Parma si difende bene e mette Caseres strike-out. Nella parte bassa del quinto inning arriva il 3-0 con i singoli di Pulzetti, Celli e Giovanni Garbella. San Marino cambia sul monte, i Titani vincono 3-0. Sabato a Parma gara2 e gara3. Sugli altri diamanti Bologna batte 7-1 Macerata, mentre Collecchio ha ragione di Godo 2-1.



