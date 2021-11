BASEBALL Baseball/Softball: un plebiscito per la Confederazione unica europea

Il Baseball e il Softball europei hanno una casa comune: fondata a Roma la WBSC Europe. Con 45 voti favorevoli, 5 contrari e 5 astenuti, le Federazioni Nazionali europee di baseball e softball hanno approvato lo Statuto che dà vita alla World Baseball Softball Confederation Europe nel Salone d’Onore del CONI, creando la struttura unitaria che, attraverso il lavoro della Baseball Commission e della Softball Commission, è chiamata a gestire in modo sinergico lo sviluppo e le competizioni delle discipline nel Vecchio Continente. La confederazione unica nasce con l’obiettivo del massimo coordinamento con la Federazione Mondiale e creare un sistema che integrato garantisca di ottimizzare tutte le attività del diamante, dalla promozione agli eventi. Il Congresso Ordinario è fissato per la seconda settimana di febbraio 2022 a Bled (Slovenia) da cui uscirà il primo Esecutivo, composto da 13 membri, fra i quali la novità dei due rappresentanti degli atleti. La sede ufficiale della WBSC Europe è stabilita a Pully (Svizzera) presso il quartier generale della WBSC.

