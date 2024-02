BASEBALL Baseball: sul Titano arriva Luis Alvarez

Il San Marino Baseball comunica ufficialmente l’arrivo sul Titano di Luis Alvarez, catcher venezuelano classe ’90 che proprio oggi, 28 febbraio, compie 34 anni. Il giocatore, cresciuto nell’organizzazione degli Houston Astros per le stagioni in Rookie League, Singolo A e Doppio A, ha già avuto modo di calcare i diamanti italiani fin dal 2015, annata in cui debuttò a Padova. Per lui un 276 di media nel box con 16 punti battuti a casa, poi numeri in decisa crescita nella stagione successiva, sempre con la casacca dei veneti (349 di media battuta). Nel 2017 si trasferisce a Novara (279 con 19 rbi), mentre nel 2019 è al Nettuno City (465 e 15). Nelle ultime stagioni, e anche nella offseason di quelle giocate in Italia, è protagonista nella Lega invernale venezuelana. Dal 2014 al 2016 coi Cardenales de Lara, dal 2017 al 2021 con le Aguilas del Zulia e di lì in avanti con i Navegantes del Magallanes. Nel 2023-2024, infine, ha vestito la maglia delle Tigres de Aragua. Alvarez sarà il secondo straniero della squadra insieme a Quevedo, col quale ha già giocato nell’organizzazione degli Astros e con Padova.

