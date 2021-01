BASEBALL Baseball: unificate serie A1 e A2, si parte il 17 aprile Campionato che si giocherà in più fasi, con 32 squadre in totale.

La novità più importante della stagione 2021 del baseball è l'unificazione di serie A1 e A2 baseball in un unico campionato. Al via 32 squadre. Le 8 società della serie A1 saranno divise in 2 gironi da 4 squadre disputando il Premiere Round. Nello stesso tempo le 24 squadre ex A2 saranno divise in 6 gironi da 4 e giocheranno il Qualification Round. Questa prima fase vedrà quindi per tutti gironi all'italiana di andata e ritorno con playball nel weekend del 17 aprile.

Le prime 4 classificate del Premiere si qualificheranno al Super Round e manterranno il diritto al Premiere Round anche per la stagione successiva. Le prime 2 classificate dei gironi di Qualification Round (in totale 12), si uniranno alle classificate dal 5° all'8° posto del Premiere e formeranno i 4 gironi, da 4 squadre, del Recovery Round. Anche in questo caso la fase, sia per il Super Round che per il Recovery Round, sarà basata su gironi all'italiana di andata e ritorno con inizio il 30 maggio e fine il 4 luglio.

Le terze e quarte classificate del Qualification Round (12 in totale) invece andranno a formare i 2 gironi da 6 squadre del Safety Round, sempre con andata e ritorno (dal 30 maggio all'8 agosto), dove si giocheranno la permanenza nella serie A, con le ultime 2 di ogni girone che retrocederanno in serie B (4 retrocessioni totali).

Finita la seconda fase, le prime 2 classificate del Super Round si qualificheranno alle semifinali e aspetteranno 2 settimane per conoscere le avversarie.

Dopo il 4 luglio le squadre vincitrici dei 4 gironi del Recovery Round, oltre a guadagnarsi il diritto al Premiere Round 2022, si incontreranno in sfide incrociate decise per sorteggio in una serie al meglio delle 3 partite (Preliminary Playoff). Le 2 vincenti a loro volta andranno avanti e incontreranno, sempre in una serie al meglio delle 3 gare, la terza e quarta classificata del Super Round con le quali si giocheranno l'accesso alle semifinali. Semifinali che si giocheranno tra il 28 luglio ed il 1 agosto sempre in una serie al meglio delle 3 partite.

Si arriverà quindi alle Italian Baseball Series (6-15 agosto) che assegneranno il tricolore. Le 2 squadre che si affronteranno per lo Scudetto saranno quelle qualificate alla European Champions Cup 2022.

Tra le regole generali l'obbligo di un atleta AFI Under 23 con cittadinanza italiana in tutte le prime partite del weekend, insieme al lanciatore AFI, sia nella prima che nella seconda fase, oltre che in gara 2 dei primi turni di Playoff e gara 2 e 4 delle Italian Baseball Series.

