Baseball, vincono Bologna e Parma nel weekend senza San Marino.

Nel sabato di Ferragosto UnipolSai Bologna Parma Clima si impongono nelle ultime sfide valide per il primo turno di ritorno del campionato di Serie A1 Baseball. I bolognesi vincono per 9-2 su Godo, mentre il Parma supera Collecchio col punteggio di 6-1. La sfida tra Macerata e San Marino era stata rinviata per via di un caso di Covid tra i marchigiani che ha costretto alla quarantena tutta la squadra.



