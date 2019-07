Beach volley: in Germania partiti i Mondiali che valgono l'Olimpiade

Dal 28 giugno al 7 luglio squadre provenienti da tutto il mondo si sfideranno per vincere il titolo mondiale, a livello maschile e femminile. Nella giornata di ieri i norvegesi Sorum e Mor, numeri uno al mondo, hanno vinto contro i padroni di casa Erdmann e Winter in due set; stesso risultato per il team canadese O'Gorman/Saxton che ha battuto gli statunitensi Lucena e Dallhausser. Tra le donne il big match è stato quello delle campionesse tedesche Ludwig e Kozuch, battute in tre set dalle brasiliane Carol e Antonelli. A un passo dai sedicesimi gli italiani Daniele Lupo e Paolo Nicolai, medaglie d'argento alle Olimpiadi di Rio De Janeiro 2016. Entrambi i tabelloni sono formati da 12 gironi di quattro squadre. Si qualificano alla fase successiva le prime due di ogni girone, più le quattro migliori terze. Gli ultimi quattro posti saranno invece assegnati con uno spareggio tra le restanti terze classificate. Sabato alle 15.15 la finale femminile, mentre il giorno dopo sarà il turno degli uomini alle 14. I vincitori della finale oltre alla coppa otterranno di diritto la qualificazione alle prossime Olimpiadi del 2020 a Tokyo.