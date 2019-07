Beach volley, Italia ai sedicesimi di finale

Manca solo il match di Daniele Lupo e Paolo Nicolai, ma gli azzurri sono già qualificati ai sedicesimi: gli unici ancora in bilico sono Alex Ranghieri e Marco Caminati, che con la vittoria di ieri hanno conquistato il terzo posto, in attesa di sapere se si piazzeranno tra le migliori terze o dovranno disputare lo spareggio. L'altra coppia, formata da Enrico Rossi e Adrian Carambula, ha battuto ieri i cechi Perusic/Schweiner, raggiungendo così il secondo posto e i sedicesimi. Tra oggi e domani si concluderà il tabellone maschile, mentre le donne scenderanno sulla sabbia oggi per delineare il quadro definitivo. Con la vittoria di ieri sera Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno ottenuto il primo posto nella Pool A con tre vittorie, in attesa dei due vice-campioni olimpici che domani alle 14 si giocheranno il primato con i brasiliani Andre e Giorgio, vincitori dello scorso mondiale. I pronostici sono tutti dalla parte di Lupo e Nicolai, che col primo posto si garantirebbero un sorteggio più abbordabile nella partita di giovedì, quando inizieranno i sedicesimi maschili. Quelli femminili invece inizieranno già domani.