Beach volley, World Tour 2019: vittoria per Sorum e Mol. Pavan e Humana-Paredes trionfano nel femminile

Ancora campioni: i norvegesi Sorum e Mol vincono nuovamente il torneo di Vienna, battendo in finale i brasiliani Alison e Alvaro Filho col punteggio di 21-11 21-17. Terzo posto per i polacchi Pijalek e Bryl. Per gli italiani il miglior risultato è stato quello dei vicecampioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai, eliminati al secondo turno proprio da Sorum e Mol. Nel tabellone femminile, passato l'allarme maltempo che ha costretto a posticipare di un giorno la finale, le canadesi Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes dopo quello di Amburgo dello scorso luglio vincono anche questo torneo contro le brasiliane Maria Antonelli e Carolina Salgado, con il successo in due set 21-19 21-16. Medaglia di bronzo per Agatha e Duda, che hanno battuto in due set Talita e Tatiana Lima 31-29 21-19. Le azzurre Menegatti e Orsi Toth hanno detto subito addio al torneo, concludendo il proprio girone all'ultimo posto. Ora l'attesa è per settembre, quando a Roma si svolgeranno le finali del World Tour.