Beatrice Chepkoech fa il record del mondo nei 5 km su strada.

Estate o inverno, sole battente o vento pungente, quando Beatrice Chepkoech arriva nel Principato ci scappa il record mondiale. Stavolta nella 5 km della Monaco Run, nella quale la keniana ferma il cronometro a 14' 43”, battendo due primati. 5” in meno di Caroline Kipkirui e 1” in meno di Sifan Hassan, detentrici rispettivamente nelle gare miste e nelle gare per sole donne. Sempre nel Principato, nel 2018, Chepkoech aveva strappato il record nei 3mila siepi, così ora può vantarsi di essere la migliore al mondo sia su strada che su pista. Con le contendenti di giornata ovviamente non c'è storia: sul podio con lei vanno la svedese Meraf Bahta e la francese Alice Firot, staccate di 1' 03” e 1' 09”.

Africa d'oro anche nella prova maschile: qui la spunta l'ugandese Joshua Cheptegei, primatista mondiale nei 5mila e nei 10mila e a sua volta appassionato di record sul lungomare monegasco. Cheptegei vince in 13' 13” davanti ai keniani Bethwell Birgen (bronzo iridato nei 3mila) e David Kiplangat, battuti per 5” e 6”. Dietro di loro il francese Morhad Amdouni che con 13' 19” va a un secondo dal record europeo del connazionale Jimmy Gressier.

