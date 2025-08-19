BASKET Belinelli si ritira: è l'unico italiano ad aver vinto in Nba Il cestista bolognese lascia a 39 anni, dopo aver vinto per la terza volta la Serie A

Un ultimo trofeo alzato al cielo e poi le scarpe che si appendono al chiodo e il pallone che non rimbalza più. Marco Belinelli, uno dei più forti giocatori italiani di basket di sempre, nonché unico azzurro capace di vincere un titolo Nba, ha annunciato il ritiro dall'attività. Che avesse intenzione di smettere si era già intuito dalle dichiarazioni dopo la vittoria della Serie A con la Virtus Bologna, ma ora il cestista l'ha reso ufficiale, attraverso un post sui social che ne ha ripercorso le glorie sul parquet. Selezionato al Draft Nba dai Warriors nel 2007, con la scelta numero 18, Belinelli ha giocato in nove squadre negli Stati Uniti: Golden State, Toronto, New Orleans, Chicago, San Antonio, Sacramento, Charlotte, Atlanta, Philadelphia e di nuovo San Antonio, per chiudere la carriera oltreoceano, con l'apice toccato tra i Bulls e il primo periodo con gli Spurs, sotto alla guida del leggendario Gregg Popovich.

È il quarto miglior marcatore della storia della Nazionale italiana, con cui ha giocato 154 partite (più 36 nelle formazioni giovanili), senza mai raggiungere quelle vette che tutti si attendevano. Belinelli, infatti, insieme ad Andrea Bargnani e a Danilo Gallinari (gli altri due italiani in Nba a inizio anni 2010), ha rappresentato la punta di diamante di una generazione di fenomeni che aveva creato aspettative altissime, ma che al proprio meglio, tra il 2010 e il 2016, non si è neanche qualificata per Olimpiadi o Mondiali, arrivando al massimo quinta agli Europei.

Il successo che non ha avuto con la maglia azzurra, però, Belinelli l'ha trovato con le squadre di club: sei volte qualificato ai playoff in Nba, otto volte all'Eurolega (quattro con la Virtus e altrettante con la Fortitudo), un'Eurocup vinta nel 2022, tre Campionati italiani in bacheca insieme a una Coppa Italia e a una Supercoppa italiana e, soprattutto, il trofeo più splendente al mondo, il "Larry O'Brien" vinto con gli Spurs. Il suo anno di gloria è stato il 2014, quando, all'anello conquistato con San Antonio giocando un ruolo importante nelle rotazioni dei texani - nonostante partisse dalla panchina -, aggiunse la vittoria della gara del tiro 3 punti nell'All-star weekend Nba, anche in questo caso, unico italiano a riuscire nell'impresa.

Mvp della serie A nella stagione 2023-24, a ben 38 anni, Belinelli ha dimostrato una longevità incredibile sul parquet, incidendo fino all'ultimo minuto. Con il suo ritiro - e con Gallinari che giocherà un ultimo Europeo con la Nazionale in estate - si sta per chiudere la storia della generazione che ha avvicinato tanti giovani italiani al basket.

