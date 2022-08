Bennett fa doppietta, Affini in rosso

Zero spaccato per 2 anni e poi 2 volte in 2 giorni. Sam Bennett riemerge da un letargo infinito e si concede la doppia dalla Vuelta. Dopo Utrecht, Breda. Dopo la seconda, la terza tappa. È il velocista di riferimento in questo inizio olandese, e quelle di oggi è il decimo sigillo per lui in un grande giro. Ma la giornata di oggi elegge Edoardo Affini, mantovano e onesto pedalatore, generosamente al servizio del capitano di turno e oggi maglia rossa. La soddisfazione, meritata, di una vita. E romanzo di questo 21 di agosto nato con fuga iniziale, corposa. Sette combattivi tra i quali De Gent. Fuga si, ma a tempo. Le squadre dei velocisti lasciano un margine di cottura di un paio di minuti. E quando l'arrivo si avvicina decide di chiudere. Tutti insieme appassionatamente per gli ultimi 10 chilometri quando poteva anche cominciare un'altra corsa. Invece niente, ritmo alto a scoraggiare contropiedi e gruppo compatto. Volata lunghissima lanciata dalla UAE Emirates, ma Bennett spunta a cannone e decide di fare il fenomeno. E a vincere su Pedersen e MacLay. Finale frizzante, vanno in terra Sivakov, Carapaz, Rodriguez e Woods. Il canadese non ripartirà martedì quando dopo il trasferimento di domani, la Vuelta tornerà in Spagna.