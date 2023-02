CICLISMO Benoot vince la Kuurne-Bruxelles-Kuurne In Belgio domina la Jumbo-Visma che fa doppietta col secondo posto di van Hooydonck.

In Belgio la Jumbo Visma dà spettacolo e dopo la Omloop si prende anche la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, concedendosi pure il lusso della doppietta. Tiesj Benoot stacca all'ultimo e vince in allungo sul compagno di squadra van Hooydonk, che nel gruppetto di inseguitori ha la meglio su Mohoric, Wellens e van der Hoorn. Quest'ultimo è protagonista fin dal principio, nel quale s'avvia insieme de Wilde, Oss e Mas. Il plotoncino – al quale si aggiungono anche van Keirsbulck e, per un breve tratto, Gibson – si prende oltre 6' di margine su un gruppo falcidiato da cadute e ritiri, salvo essere riagguantato quando parte l'azione decisa della Jumbo Visma. Dal rimescolamento ne esce una fiammata di Sagan, che tira la carretta fino al pavé e poi sia pianta: qui Wellens parte, Benoot, van Hoydonck, Mohoric e van der Hoorn seguono e a 77 km dal traguardo si forma il quintetto che si giocherà la vittoria. Che si decide negli ultimi 800 metri: Benoot strappa e si assicura quel secondo di distacco che sarà incolmabile, mentre alla sue spalle van Hoydonck regola gli altri e completa il trionfo Jumbo-Visma.

