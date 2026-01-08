UNITED CUP 2026 Bergs e Mertens portano il Belgio in semifinale. Repubblica Ceca ko Dopo Stati Uniti e Svizzera, il Belgio è la terza nazione a qualificarsi per le semifinali della United Cup 2026.

Alla nazionale belga bastano i due singolari per avere la meglio sulla Repubblica Ceca. Vittoria per Zizou Bergs su Jakub Mensik per 6/2 7/6(4) in poco meno di un’ora e quarantacinque minuti. A consegnare al Belgio il punto decisivo ci pensa la numero 19 del ranking mondiale Elise Mertens la quale, in 2h 33' sconfigge in rimonta Barbora Krejcikova con lo score di 5/7 6/1 7/5, assicurando così al Belgio, per la prima volta, un posto in semifinale di Coppa delle Nazioni. Mertens, si è ripresa dopo aver perso il primo set, interrompendo con disinvoltura, la miglior uscita dai blocchi dell'avversaria. La belga è stata quasi perfetta in battuta, ben 12 ace per lei e solo tre doppi falli Ininfluente a questo punto l’esito del doppio misto in programma tra la coppia Mertens/Bergs e quella formata da Krejcikova e Mensik. In semifinale, il Belgio affronterà la Svizzera reduce dalla vittoria nei quarti di finale per 2-1 contro l’Argentina. L’altra semifinale vedrà opporsi gli Stati Uniti alla vincente della sfida tra Australia e Polonia che si giocherà il 9 gennaio.

