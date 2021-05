Bernal vince il Giro d'Italia. A Ganna la crono conclusiva

Egan Bernal è il vincitore del Giro d'Italia 2021. Nella crono con arrivo a Milano il colombiano conserva la Rosa nonostante l'ennesima ottima prova di Damiano Caruso, che gli recupera altri 30" ma non riesce ad andare oltre al 2° posto nella generale. Comunque un Giro da ricordare per il siciliano, considerando che, nei dieci anni precedenti, gli unici italiani ad andare a podio nella corsa rosa erano stati Nibali e Aru. Podio chiuso da Yates, crollato ulteriormente e finito a 4' 15". Per Bernal è il secondo trionfo in un grande giro, dopo il Tour de France conquistato nel 2019.

Per quel che riguarda l'ultima tappa, la Senago-Milano se la aggiudica Filippo Ganna, campione iridato di specialità e già impostosi nella cronometro di apertura del Giro. Nonostante una foratura, Ganna fa sua la frazione con 12" di vantaggio su Cavagna - a sua volta frenato da una caduta - e 13" su Affini.