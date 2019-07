Bernal vince il Tour de France, a Nibali l'ultima tappa

Eccolo, all'ultima occasione, il morso dello Squalo sul Tour 2019. Vincenzo Nibali chiude in bellezza un'edizione che non avrebbe voluto e forse nemmeno dovuto correre e si prende la Albertville-Val Thorens, ridotta ad appena 59 km dalle frane. Il siciliano parte a 13 km dal traguardo e va a tagliarlo indisturbato, senza che nessuno riesca minimamente a contestarlo. Sul podio con lui Valverde e Landa, staccati di 10" e 14".

Nibali fa i fuochi d'artificio consolatrici e dietro di lui, intanto, c'è chi fa la storia. Egan Bernal vince il Tour de France e coi suoi 22 anni diventa il 4° più giovane di sempre, nonché il primo sudamericano dell'albo d'oro in giallo. Senza strafare, perché sulle Alpi il suo l'ha già fatto a Valloire e, soprattutto, col fenomenale allungo sui pendii del Col de l'Iseran. Stavolta gli basta controllare il suo ormai ex capitano - nonché campione in carica - Geraint Thomas, al quale non resta che riconoscere la superiorità dell'emergente compagno con una stretta di mano all'arrivo. Il gallese è secondo a 1' 11", mentre Kruijsweijk, che sta a 1' 31", completa il podio. Dove non c'è posto per lo straordinario Alaphilippe, crollato definitivamente al 5° posto dopo aver speso ben 14 tappe in gialla, che nessuno, lui compreso, avrebbe mai pensato di vedergli addosso così a lungo.

A Bernal invece basteranno tre frazioni per far suo un Tour nel quale, a causa della chiusura anticipata di ieri, non ha vinto nessuna tappa, come Froome nel 2017. Ennesima dimostrazione del predomino del Team Ineos - erede della Sky - vincente in 7 degli ultimi 8 Tour. L'unico a spezzarne la dittatura è stato proprio Nibali che oggi partiva 43° a oltre un'ora e mezza da Bernal. Lo Squalo voleva fortemente almeno una tappa e allora, al primo accenno di scatto di Perichon, eccolo accodarsi insieme a Zakarin. Pian piano si aggiungono Gallopin, Woods e Fraile e il sestetto in questione procede compatto finché il campione del 2014 fiuta l'attimo e parte. La sua azione in solitaria lo porta fino a 56" di vantaggio e nessuno riesce a rispondere. Non Zakarin, presto ripreso dagli inseguitori. Non il gruppetto con Simon Yates, Quintana Barguil e Soler, con quest'ultimo che l'inseguimento lo tenta pure, ma invano. Nibali avanza tra ali festanti di folla e va a riscattare un Tour corso in tono minore e chiuso con un colpo di coda da titoli di testa, che per uno del suo calibro non può che essere un meritatissimo minimo sindacale.