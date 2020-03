Bernardi: "Il sogno continua, ci alleniamo a casa"

Come tutte le discipline sportive, anche il taekwondo è fermo. Saltano le preolimpiche per Michele Ceccaroni e Francesco Maiani ancora teoricamente in corsa per Tokyo2020. Un sogno quello olimpico che prova a tenere acceso il coach Secondo Bernardi che allena i suoi atleti da casa grazie alla tecnologia di una piattaforma multimediale. Preoccupazione intanto per il Torneo dei Piccoli Stati di Teakwondo in programma a San Marino il 27-28 giugno e al momento confermato, in attesa però di sviluppi eventuali legati all'emergenza Coronavirus.

Nel video l'intervista al coach Secondo Bernardi