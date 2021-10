TENNIS Berrettini avanza a Vienna

Berrettini avanza a Vienna.

Buon esordio di Matteo Berrettini all'ATP di Vienna. Il romano ha superato ieri sera il qualificato australiano Popyrin per 7-6 6-3 qualificandosi per il secondo turno.

Tanti gli azzurri in tabellone in campo oggi da Fognini a Sonego, a Mager e soprattutto a Yannik Sinner ancora in corsa per un posto alle finals di Torino. L'altoatesino potrebbe approfittare dello scivolone del polacco Hurkacz sorpreso all'esordio da Andy Murray.

