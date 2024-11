Berrettini e Sinner trascinano l'Italia in finale di Davis

L'Italia è in finale di Coppa Davis e avrà dunque l'opportunità di difendere il titolo conquistato un anno fa. Non c'è stato bisogno del doppio, gli azzurri hanno chiuso la pratica Australia dopo i 2 singolari. Ancora una volta premiata la scelta di capitan Volandri che ha schierato Berrettini e non Musetti come singolarista. Il romano ha preso un punto alla fine di una autentica battaglia vinta contro Kokkinakis per 6-7 6-3 7-5. Nel secondo singolare solito show di Sinner, 6-3 6-4 a De Minaur. Domani finale contro l'Olanda che a sorpresa ha eliminato la Germania.