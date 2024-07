TENNIS Berrettini in finale a Kitzbuhel

Seconda finale consecutiva per Matteo Berrettini. Il tennista romano, reduce dalla vittoria nel torneo di Gstaad, ha conquistato anche l'ultimo atto a Kitzbuhel. In semifinale Berrettini ha battuto il tedesco Hanfmann con un doppio 6 - 4. L'azzurro sale così al numero 46 della classifica mondiale e in caso di vittoria nel torneo austriaco potrebbe tornare tra i primi 40 del ranking ATP.

