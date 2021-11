Berrettini non recupera, niente Coppa Davis

Matteo Berrettini alza bandiera bianca in vista della sfida di Coppa Davis tra l'Italia e gli Stati Uniti, in programma il 26 novembre a Torino. Il numero 1 azzurro, costretto a ritirarsi dalle ATP Finals per un infortunio agli addominali nella partita d'esordio contro Zverev, ha annunciato la sua decisione con un post su Instagram: "È stato un anno fantastico, pieno di emozioni, vittorie, sconfitte dolorose e purtroppo infortuni - scrive Berrettini - proprio questi ultimi sono la ragione per la quale non potrò partecipare alla coppa Davis di quest'anno".