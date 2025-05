TENNIS Berrettini ok all'esordio a Roma: 6-4 7-6 a Fearnley

Berrettini ok all'esordio a Roma: 6-4 7-6 a Fearnley.

Buona la prima per Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia. Dopo il ritiro a Madrid, il tennista azzurro torna e supera in due set lo scozzese Fearnley. 6-4 7-6 il risultato in favore di Berrettini che ritrova il successo al Foro Italico dopo 4 anni e avanza al 3° turno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: