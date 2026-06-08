TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria"
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Berrettini sarà a Wimbledon: nessuna lesione all'anca

Negativi i controlli dopo l'infortunio che l'aveva frenato a Parigi. Il romano è già al lavoro per recuperare

8 giu 2026
Berrettini sarà a Wimbledon: nessuna lesione all'anca

Matteo Berrettini sarà a Wimbledon. Dopo il ritiro durante i quarti di finale del Roland Garros, il tennista romano si è sottoposto a controlli all'anca sinistra, che non hanno rilevato lesioni significative. Lo ha annunciato lo stesso Berrettini con un post sui social, scrivendo di essere già al lavoro sul recupero fisico per arrivare a Wimbledon nella miglior forma possibile. Proprio in Inghilterra, nel 2021, aveva giocato la prima e finora unica finale Slam della propria carriera, persa per 3-1 contro Novak Djokovic.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport