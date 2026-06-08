Berrettini sarà a Wimbledon: nessuna lesione all'anca

Matteo Berrettini sarà a Wimbledon. Dopo il ritiro durante i quarti di finale del Roland Garros, il tennista romano si è sottoposto a controlli all'anca sinistra, che non hanno rilevato lesioni significative. Lo ha annunciato lo stesso Berrettini con un post sui social, scrivendo di essere già al lavoro sul recupero fisico per arrivare a Wimbledon nella miglior forma possibile. Proprio in Inghilterra, nel 2021, aveva giocato la prima e finora unica finale Slam della propria carriera, persa per 3-1 contro Novak Djokovic.







