Continua il grande momento di Matteo Berrettini. L'azzurro si è qualificato per la finale al torneo del Queen's continuando un percorso netto che sull'erba lo vede imbattuto nel 2022. In semifinale superato l'olandese Van de Zandschulp per 6-4 6-3. Il match è stato interrotto per pioggia a metà del secondo set ed è ripreso dopo circa un'ora.