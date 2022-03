Bertagnolli vince la combinata, primo oro azzurro a Pechino

Giacomo Bertagnolli è sempre più salvatore delle Paralimpiadi azzurre. Sbloccato il medagliere con l'argento in Super G, il portabandiera dell'Italia conquista l'oro in Combinata: decisiva la grande prova in slalom, che gli permette di risalire dal 3° posto della manche di Super G e di mettersi alle spalle l'austriaco Aigner e il britannico Simpson. Tra PyeongChang e Pechino è la sesta medaglia olimpica per Bertagnolli, che portò a casa due ori anche nella scorsa edizione. Per ora a Pechino sono due, le uniche del medagliere italiano.