Biathlon: Dorothea Wierer vince la prima gara di Coppa del Mondo

Dorothea Wierer ha vinto la 15 km di Kontiolahti, gara d'apertura della Coppa del mondo di biathlon. La campionessa italiana è stata perfetta dal poligono con uno straordinario 20 su 20 e ha trionfato con 8 decimi di vantaggio sulla Herrmann mentre la Scottheim, terza, ha chiuso con un ritardo di 24 secondi. Per la Wierer, si tratta della nona vittoria in carriera. Giornata da dimenticare per il resto delle azzurre, con Federica Sanfilippo 47sima, Lisa Vittozzi 84sima e Nicole Gontier 85sima.

