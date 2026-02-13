Biathlon, Rebecca Passler riammessa alle Olimpiadi
Accolto il ricorso presentato dall'azzurra, sospesa cautelativamente per doping dopo una positività al letrazolo: farà la staffetta
Rebecca Passler potrà partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina in corso. La Corte nazionale d'appello di Nado Italia ha accolto il ricorso presentato dalla sciatrice di fondo, sospesa cautelativamente per doping dopo una positività al letrozolo riscontrata in un controllo risalente al 26 gennaio, che quindi sarà al via della gara di staffetta in programma la prossima settimana.
La corte ha riconosciuto all'azzurra la fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole con la sostanza, che l'atleta aveva sollevato impugnando la decisione. Passler tornerà così in squadra da lunedì 16 febbraio, in tempo per la seconda parte dei Giochi.
[Banner_Google_ADS]