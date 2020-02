Biathlon: rimonta della Wierer e secondo trionfo al mondiale di Anterselva

Dorothea Wierer ha vinto l'oro nella gara individuale femminile ai mondiali di biathlon in corso ad Anterselva, bissando il successo nella gara a inseguimento. Lo straordinario double di Bolzano le ha permesso di entrare nel ristrettissimo mondo di donne capaci di vincere 2 ori ad un campionato mondiale: Deborah Compagnoni, Stefania Belmondo, Manuela Di Centa e Federica Pellegrini.

Nata a Brunico il 3 aprile 1990 fa impazzire gli appassionati di questo nobile sport l'individuale di Biathlon con un finale al cardiopalma. Paga dazio con due errori nelle prime due serie con il fucile che in questa disciplina significano circa 2 minuti di ritardo, una zavorra per chiunque non per lei che proprio in quel momento di maggior difficoltà riparte sperando poi nell'errore altrui. E così sarà perchè la tedesca Hinz incappa nel fuori bersaglio che rimescola i giochi. Sbagliano anche le altre e allora tutto si decide nel rettilineo finale dove Dorothea spinge come una forsennata fino ad andarsi a prendere un oro dai contorni biblici.