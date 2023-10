BILIARDO Biliardo: Maurizio Gobbi nuovo campione sammarinese di specialità 5 birilli

Si è concluso il campionato sammarinese 2023 di specialità 5 birilli con la vittoria in finale di Maurizio Gobbi, che ha sconfitto 2-1 Roberto Bucci. Il torneo ha visto la partecipazione di 16 atleti federali, in semifinale Gobbi e Bucci hanno sconfitto rispettivamente Gianluca Genghini e Cristiano Urbinati. Con questa gara si è delineata la formazione che andrà ai Mondiali per squadre in Austria dal 9 al 12 novembre: Maurizio Gobbi, Alfredo Jose Torre, Cristiano Urbinati e Roberto Bucci rappresenteranno San Marino.

