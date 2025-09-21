TENNIS Billie Jean King Cup, l'Italia è ancora campione Le azzurre battono 2-0 gli Stati Uniti grazie alle vittorie di Cocciaretto e Paolini. È il sesto successo. Premiata anche la riminese Bronzetti

Billie Jean King Cup, l'Italia è ancora campione.

L'Italia resta sul trono del tennis femminile mondiale. La Nazionale azzurra batte gli Stati Uniti e vince per il secondo anno di fila la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup). A firmare l'impresa sono Elisa Cocciaretto e Jasmine Paolini, che vincono entrambi gli incontri di singolare, in Cina, tutti e due per 2-0.

La prima a scendere in campo è Cocciaretto (n. 91 al mondo), che ribalta il pronostico contro Emma Navarro (n. 18). L'unico confronto tra le due sorrideva alla statunitense, ma stavolta è stata l'italiana ad avere la meglio, vincendo entrambi i parziali per 6-4 6-4, ribaltando anche il vantaggio dell'avversaria nel secondo.

Poi è toccato a Paolini, già decisiva sia contro la Cina, sia contro l'Ucraina nei due turni precedenti. Stavolta la carrarese ha battuto Jessica Pegula, nel duello tra numero 8 e numero 7 al mondo. Anche in questo caso, i precedenti sorridevano alla statunitense, che fin qui si era presa cinque confronti su cinque con Paolini. L'azzurra ha però trovato la prestazione giusta al momento giusto: 6-4 il primo set a suo favore, 6-2, addirittura, il secondo, che, pure, era cominciato con il break di Pegula, capace di ripetersi anche sul 5-1 per l'italiana.

Non c'è stato bisogno di disputare il doppio, in cui Paolini avrebbe giocato in coppia con Sara Errani. Insieme a loro, le convocate della capitana Tathiana Garbin per la finale erano la riminese Lucia Bronzetti e la giovanissima Tyra Caterina Grant. Per l'Italia è il sesto successo nel torneo: 2006, 2009, 2010 e 2013, quando ancora si chiamava Fed Cup, 2024 e 2025 sotto alla nuova denominazione.

