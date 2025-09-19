TENNIS Billie Jean King Cup, l'Italia è di nuovo in finale Le azzurre eliminano l'Ucraina, in rimonta, e domenica potranno difendere il titolo contro Usa o Regno Unito

Billie Jean King Cup, l'Italia è di nuovo in finale.

L'Italia è di nuovo in finale di Billie Jean King Cup. La Nazionale femminile del tennis, detentrice del trofeo, ha eliminato in semifinale l'Ucraina, battuta 2-1, e affronterà la vincente della sfida tra Stati Uniti e Regno Unito. Le azzurre hanno avuto la meglio in rimonta.

Nella prima partita, non c'è stata storia tra Elisabetta Cocciaretto e Marta Kostyuk (n. 26 al mondo): l'ucraina ha prima dominato il set di partenza in 6-2, poi, dopo aver rotto l'equilibrio iniziale, si è presa anche il secondo, per 6-3. Nel secondo singolare, ci ha pensato Jasmine Paolini a riportare il punteggio in parità, sfatando il tabu Elina Svitolina. Sempre battuta dall'ucraina in questo 2025, Paolini sembrava destinata allo stesso esito anche stavolta, dopo aver ceduto il primo parziale per 6-3 e dopo essersi trovata in svantaggio anche nel secondo. Qui è però cominciata la rimonta della carrarese, che ha ribaltato il punteggio e l'incontro, chiuso con un doppio 6-4.

A questo punto, a decidere la sfida è stato l'incontro di doppio, a cui l'Italia arrivava da favorita. Sostituita una delle gemelle Kichenkok, Nadiia, il capitano della Nazionale ucraina ha mandato in campo ancora Kostyuk, affianco a Lyudmyla Kichenok. La mossa, però, non ha pagato: l'Italia ha chiuso rapidamente la sfida con Sara Errani e Paolini, vinta in 6-2 6-3. La finale del torneo in corso in Cina si giocherà domenica. L'Italia proverà a confermarsi regina.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: