Bis di Ewan in volata

Caleb Ewan concede il bis sul traguardo di Termoli e conquista la settima tappa del Giro d'Italia. Nel finale è stato Fernando Gaviria a lanciare una lunga volata, poi l'australiano lo ha saltato agevolmente e battuto in modo netto. Secondo posto per Davide Cimolai, già secondo a Canale, e terzo per Tim Merlier. Da segnalare la fuga partita poco dopo il via di Chiristian, Pellaud e Marengo.La loro azione è stata neutralizzata dal gruppo a poco meno di 20 chilometri dall'arrivo. L'ungherese Attila Valter conserva la maglia rosa.